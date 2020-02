Arresto all’ombra degli ulivi di Terracina: nascondeva in casa pistole e proiettili rubati

Terracina – Due pistole semiautomatiche e più di 200 proiettili inesplosi: è quanto ritrovato, all’ombra degli uliveti di Terracina, dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino, in collaborazione con i colleghi del commissariato locale, in casa della 28enne di origini romene dedita a furti in appartamento e ricettazione della refurtiva.

Per fare visita alla donna, gli agenti hanno dovuto usare un escamotage: infatti, per aggirare il cane di mezza taglia presente nei pressi della casa, si sono finti appartenenti alla protezione animali, dando così vita alla perquisizione. Una volta entrati, in camera da letto, all’interno di un comodino, hanno rinvenuto la prima semiautomatica, completa di 3 caricatori riforniti con un totale di 39 munizioni inesplose, risultata poi essere provento di un furto avvenuto a Roma nell’ottobre del 2017. La seconda semiautomatica, invece, era nascosta in cantina, completa di caricatore munito di 8 colpi dello stesso calibro, risultata non censita sul territorio nazionale. Non solo. All’interno di una cassaforte – trovata sempre in camera da letto – sono state rinvenute 3 scatole di munizioni calibro 22 a lungo raggio.

Ora, la donna dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi e relativo munizionamento, detenzione di arma clandestina e di ricettazione di una pistola.

