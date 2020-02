Cinesi positivi al Coronavirus a Roma, il bollettino dello Spallanzani

Roma – “Sono in continuo monitoraggio” da parte del personale dell’Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani di Roma le condizioni cliniche dei due cittadini di nazionalità cinese, provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test per il nuovo coronavirus e attualmente ricoverati allo Spallanzani.

“La donna di 65 anni, pur mantenendo condizioni cliniche discrete – si legge nel bollettino del 1 febbraio – ha presentato nella giornata odierna un episodio di nausea e vomito. L’uomo di 66 anni attualmente è in condizioni cliniche stazionarie, con un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale. Presenta febbre associata a tosse e astenia. La coppia è sottoposta a continui controlli e monitoraggio da parte dei sanitari”, ribadisce l’Istituto.

Intanto il paziente di nazionalità rumena “è in buone condizioni di salute ed è risultato negativo al test per il nuovo coronavirus” cinese.

20 sotto osservazione, 13 dimessi

Le 20 persone che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all’infezione da nuovo coronavirus continuano a essere sotto osservazione all’Istituto Spallanzani. “Sono tutte in buone condizioni generali e la loro salute non desta preoccupazioni”, si legge sul bollettino.

Sempre allo Spallanzani “sono ricoverati in questo momento 13 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia e tutti loro sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus, tutt’ora in corso”. Sono stati invece dimessi altri 13 pazienti che erano in isolamento allo Spallanzani, dopo il risultato negativo dei test per la ricerca del nuovo coronavirus.

Frosinone, cinese negativa al test

”La donna di nazionalità cinese residente a Frosinone che è stata portata il 31 gennaio presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani è negativa al test per il nuovo coronavirus. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare lo stato complessivo della salute”. Lo dichiara in una nota l’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio dopo la comunicazione della Direzione sanitaria dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

(Il Faro online)