Da Pomezia a Ostia per rapinare i negozianti: arrestato

Ostia – È stato arrestato ieri 31 gennaio 2020 un 41enne di Pomezia con l’accusa di aver commesso almeno 6 rapine a mano armata tra Ostia e Acilia. A dare la notizia la Legione Carabinieri Lazio – Gruppo Ostia tramite un comunicato stampa.

“Nella giornata di ieri – affermano nel comunicato -, al termine di un’accurata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Acilia, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal GIP presso Tribunale di Roma – nei confronti di un 41enne residente a Pomezia, ritenuto responsabile di numerose rapine commesse nella zona del X Municipio di Roma Capitale”.

“L’indagine, che si è protratta per alcuni mesi mediante l’escussione di numerosi testimoni e l’attenta analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza, ha consentito, anche grazie all’incrocio con ulteriori risultanze investigative acquisite, di individuare l’uomo quale autore di almeno 6 rapine a mano armata messe a segno tra ottobre e novembre dello scorso anno”.

“Il malfattore – conclude la nota dei Carabinieri -, che entrava in azione minacciando la vittima prescelta con una pistola e talvolta anche tramite vere e proprie aggressioni fisiche, aveva ingenerato una forte preoccupazione fra i commercianti della zona. Le rapine, tutte commesse in un breve arco temporale, hanno interessato 4 farmacie e 2 esercizi commerciali compresi nell’area compresa tra Ostia e Acilia. L’uomo, già detenuto per altri reati nel carcere di Regina Coeli, dovrà rispondere anche di rapina”.

Ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in tribunale, e che il sistema giudiziario italiano prevede tre gradi di giudizio e la presunzione di innocenza fino a sentenza

(Il Faro online)