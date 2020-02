Endometriosi, Pomezia illumina di giallo la Torre civica per tutto il mese di marzo

Pomezia – Il Sindaco di Pomezia e la Giunta hanno deliberato la campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi, volta a informare e prevenire una malattia che colpisce oltre 150 milioni di donne in tutto il mondo di cui 3 milioni in Italia, circa 1 donna su 10 in età fertile.

In occasione del mese della consapevolezza sull’endometriosi, che ricorre ogni anno a marzo, il Comune di Pomezia illuminerà di giallo la Torre civica di piazza Indipendenza, in segno di vicinanza a tutte le donne affette da una patologia cronica e invalidante, riconosciuta tale solo nel 2017.

“Vogliamo dare un segnale, simbolico ma concreto, per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le nostre concittadine, invitandole a informarsi, monitorare e prevenire – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – Per tutto il mese di marzo la Torre civica sarà illuminata di giallo come tanti altri edifici pubblici di molti Comuni italiani: accompagneremo così le tante donne che parteciperanno alla marcia mondiale contro l’endometriosi che vedrà la sua edizione italiana a Roma il prossimo 28 marzo”.

(Il Faro online)