Fondi2020, è Beniamino Maschietto l’erede del sindaco De Meo

Fondi – Riunire il centrodestra fondano e cercare un nome e una credibilità tale da poter vincere al primo turno, evitando, così, l’enigma del ballottaggio, che andrebbe a complicare non di poco la situazione. È con questi due chiari obiettivi in mente che il senatore di Fondi, Claudio Fazzone, ha convocato l’attuale maggioranza nella sede cittadina di Forza Italia.

Una riunione da cui si doveva uscire con una fumata bianca, e così è stato. Dallo scorso 30 gennaio, infatti, è stato ufficializzato il nome dell’erede del sindaco sindaco De Meo – che dalla mezzanotte di oggi, con la Brexit, diventerà fattivamente eurodeputato (leggi qui) -. Chi è? Beniamino Maschietto.

Chi è l’erede di De Meo?

Beniamino Maschietto, 69 anni, è un volto noto della politica fondana – la sua prima elezione risale al 1994-. Già vicesindaco e assessore ai servizi sociali, oltre ad essere il nome sotto cui si riuniranno, insieme a Forza Italia, le liste civiche Io Si – la lista del Sindaco uscente -, Litorale e Sviluppo Fondano – di cui Maschietto è il fondatore – e Fondi Azzurra – Democrazia Cristiana.

A lui toccherà non solo l’eredità – non facile da gestire – lasciata da De Meo, ma anche affrontare un’avversario della stessa ala politica – centrodestra -. Luigi Parisella, infatti, ex sindaco di Fondi, con la sua lista civica è pronto a partire per la “riscossa” della città.

Perché proprio Maschietto?

Ma perché proprio Maschietto, rispetto ad altri possibili nomi che stavano circolando? A chiarirlo, in un comunicato, sono proprio le liste che a lui si stanno affidando per la vittoria: “La scelta del dottor Maschietto è stata condivisa nella consapevolezza di aprire la stessa anche ad altre forze civiche in corso di formazione o partiti di centro destra che vogliono unirsi e partecipare alla redazione del programma amministrativo da sottoporre agli elettori. Le forze politiche sottoscritte, con rinnovato entusiasmo, intendono condividere un nuovo mandato che abbia a cuore la città, il benessere della sua gente e l’orgoglio di essere fondani.”

E ancora: “Il lavoro fatto in questi dieci anni di Amministrazione dalla squadra coesa e determinata a guida De Meo sono il punto di riferimento di cui si terrà conto per la formazione di nuovo programma di governo e sarà sicuramente arricchito da ulteriori contributi di idee che stanno pervenendo dalle tante persone coinvolte in questi mesi nella formazione delle liste della coalizione.”

Per poi concludere: “Beniamino Maschietto è un amministratore di lungo corso e siamo convinti che sarà una persona di grande equilibrio e aperto al dialogo con i cittadini e con tutte le forze politiche e sociali della Città per affrontare responsabilmente le scelte strategiche per il futuro della nostra città. Maschietto ha espresso la sua piena disponibilità a proseguire e portare avanti “insieme” un progetto politico già iniziato, al servizio della comunità fondana, consapevole della grande responsabilità e del grande impegno che ne seguirà.”

