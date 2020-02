Ostia, ancora un furto al Bagni Vittoria. I concessionari: “I nostri impianti alla mercè di ladri e vandali”

Ostia – Ancora un furto nello stabilimento Bagni Vittoria di lungomare Paolo Toscanelli. Stavolta ad essere stata presa di mira è stata la Spa, l’area del benessere, dalla quale ignoti hanno sottratto un televisore e altre attrezzature dopo aver fatto danni per circa duemila euro.

A distanza di una decina di giorni dal furto al ristorante dello stesso stabilimento balneare (leggi qui), i ladri sono tornati a colpire il Bagni Vittoria. Stavolta i soliti ignoti hanno puntato la loro attenzione nell’area benessere, la cosiddetta Spa (salus per aquam). Dopo aver infranto una vetrata visarm, quindi particolarmente resistente agli urti, i ladri si sono introdotti nella piscina e nelle salette di trattamento delle clienti.

Il furto è avvenuto nella notte, tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio, quindi nell’impianto non c’erano persone. Gli sconosciuti sono riusciti a impossessarsi di un televisore da 56 pollici e di una serie di costosi oli essenziali per i massaggi. Arraffato il bottino, hanno fatto perdere le tracce.

I danni superano i tremila euro di valore .

Rabbia e indignazione da parte dei concessionari. “Siamo in balia di ladri e vandali – denunciano – Quello che succede nella notte all’interno degli impianti balneari, tra senzatetto che dormono nelle cabine, vandali che fanno danni e ladri che per portare via oggetti anche di poco conto fanno ulteriori danni, è il risultato della campagna populistica legata all’obbligo di apertura dei cancelli 24 ore su 24 degli impianti anche nella stagione invernale e dell’abbattimento di qualsiasi barriera per impedire le intrusioni“.