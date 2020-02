Pomezia, il centrodestra unito incontra i cittadini

Pomezia – Le forze politiche del centrodestra di Pomezia – Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Cambiamo con Toti – organizzano un incontro pubblico per venerdì 7 febbraio. L’incontro è aperto a cittadini, associazioni, imprenditori e realtà territoriali e saranno presenti rappresentanti politici locali, regionali e nazionali.

“Il centrodestra di Pomezia non solo è saldamente unito, – affermano tutte le forze politiche del centrodestra – ma è già pronto a prendere la guida di una città ferma e che sta implodendo su sé stessa: sotto il governo dei Cinque Stelle, infatti, Pomezia sta vivendo una fase di preoccupante regresso economico, sociale e culturale”.

“Per questo motivo – continua il comunicato stampa del centrodestra -, venerdì 7 febbraio, a partire dalle ore 17:30 presso Simon Hotel in via Calvi 9, a Pomezia, il centrodestra organizza un incontro, in cui sono invitati tutti i cittadini e le realtà territoriali, per toccare insieme ai rappresentanti comunali, regionali e nazionali di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Cambiamo punti importanti come sicurezza, sviluppo, lavoro, welfare, tasse mobilità.

In questo contesto, dalle scorse elezioni il centrodestra di Pomezia non ha mai smesso di lavorare insieme, e ora più che mai ha intenzione di mandare a casa l’inutile e incompetente giunta grillina e consegnare il Comune al voto degli elettori“.

(Il Faro online)