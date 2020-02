Coronavirus, rinviato l’ePrix di Sanya. Fia: “Non sicura l’incolumità delle persone. Altra data se l’emergenza rientra”

Mentre l’equipe scientifica dell’Ospedale Spallanzani di Roma isola il coronavirus aprendo la strada ad eventuali vaccini e alla speranza (leggi qui), lo sport trova ancora barriere in Asia.

Dopo il rinvio dei Mondiali Indoor di atletica leggera di marzo (leggi qui) e lo stop al campionato di calcio cinese, anche i motori posticipano gli eventi in calendario. In programma per il 21 marzo prossimo, la Fia ha deciso di rinviare la tappa asiatica del Gran Premio di Sanya. La Federazione Internazionale dell’Automobilismo ha comunicato di dover trovare un’altra data per la sesta data ABB Fia dell’ePrix.

Già negli scorsi giorni si erano succedute indiscrezioni ed ipotesi sulla decisione arrivata per la Formula E. L’evento non si potrà svolgere nella città di una Cina isolata dal mondo e in allarme per il virus diffuso (leggi qui), che ancora oggi, miete vittime. Non è stata ancora indicata la data del recupero del Gran Premio e si troverà soltanto se l’emergenza sanitaria attuale rientrerà completamente.

Di seguito il comunicato diffuso dalla Fia

“Sulla base del continuo propagarsi del coronavirus e dopo una attenta consultazione con i dipartimenti competenti della Provincia di Hainan ed il Sanya Municipal Government, Formula E – insieme alla FIA, la Federation of Automobile and Motorcycle Sports of People’s Republic of China (CAMF) ed il regional partner Enova Holdings – hanno deciso congiuntamente di non correre a Sanya nella data prevista del 21 Marzo 2020.

Data la crescente preoccupazione sanitaria e con l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dichiarato il coronavirus come emergenza internazionale, Formula E ha preso i provvedimenti necessari per assicurare la salute e la sicurezza del suo staff, dei partecipanti al campionato e degli spettatori, elementi di assoluta importanza.

Stiamo lavorando a stretto contatto con il nostro regional partner e le autorità locali nella Provincia di Hainan ed il Sanya Municipal Government per continuare a monitorare la situazione e gli eventuali sviluppi. Tutte le parti coinvolte prenderanno il necessario tempo per studiare la fattibilità di potenziali date alternative se la situazione dovesse migliorare”.

