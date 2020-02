Italia Nostra Latina: al via il concorso di idee “Giovani ingegni di verde e di arte”

Latina – Sensibilizzare i giovani alle tematiche culturali ed ambientali della città in cui vivono. E’ questo l‘obiettivo del Concorso di idee “Giovani ingegni di verde e di arte” lanciato da Italia Nostra Latina rivolto ai ragazzi dai 18 ai 35 anni e agli studenti del quinto superiore.

Una vera e propria chiamata dei giovani di Latina alla partecipazione per mettere in campo proposte immaginando una città più vivibile e ricca dal punto di vista culturale.

“Vogliamo sollecitare – commenta la sezione di Italia Nostra Latina – la diretta partecipazione dei giovani alla crescita della città attraverso la valorizzazione dei suoi piccoli spazi. L’intenzione è anche quella di avvicinare i giovani alla nostra associazione educandoli al decoro e alla bellezza dando loro l’opportunità di perseguire progetti e aspirazioni nel campo dei beni ambientali ed architettonici attraverso anche la partecipazione ai programmi promossi dalla nostra associazione”.

Si può partecipare al concorso proponendo idee per piccole aree urbane (città e borghi) libere o di risulta (aiuole, spicchi di verde abbandonato o insignificanti, angoli di parcheggi, parcheggi desolati) con soluzioni tipo: opzioni verdi (alberature, urban jungle, pareti verticali, filari d’alberi, etc); istallazioni funzionali; opere d’arte; punti di socializzazione (panchine, giochi…); trasformazione di alberi caduti o secchi in arredo urbano, opere d’arte…; grandi o piccole fioriere da posizionare in luoghi strategici; ogni proposta utile ad eliminare il degrado e a migliorare il decoro urbano.

Gli elaborati vanno trasmessi per e-mail rigorosamente a partire dalle ore 12 del 26 aprile 2020 alle ore 12 del 3 maggio 2020 all’indirizzo italianostralatina@gmail.com.

I premi previsti sono: 300 euro al primo classificato, 200 al secondo classificato; 100 al terzo classificato. Saranno riconosciute inoltre menzioni con iscrizione per un anno a Italia Nostra Latina con la possibilità di prendere parte all’attività dell’associazione stessa.

Il bando è pubblicato sulla pagina Facebook di Italia Nostra Latina da oggi 1° febbraio 2020 e diffuso nelle opportune sedi. Il testo può anche essere richiesto all’indirizzo e-mail italianostralatina@gmail.com