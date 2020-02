“Ma TerraCina è in TerraQuarantena?”, è polemica sulla freddura di Cafarotti

Roma – “Ma TerraCina è in TerraQuarantena?”. Una battuta infelice sul Coronavirus, postata dall’assessore allo Sviluppo Economico di Roma, Carlo Cafarotti, sul suo profilo personale Facebook (dove si chiama Carlo Cafù) – e poi subito rimossa – ha scatenato diverse polemiche, suscitando l’ira della Lega.

“Scherzare su un virus che sta uccidendo centinaia di persone e rischia di mettere in ginocchio l’economia di mezzo mondo è da irresponsabili e incompetenti – afferma il leader della Lega, Matteo Salvini -. Del resto cosa ci si aspetta da un assessore della giunta Raggi? Cafarotti dovrebbe dimettersi proprio come il sindaco della capitale. Roma merita di meglio. Da parte mia esprimo la mia solidarietà alla comunità di Terracina“.

Parole alle quali fanno eco quelle del senatore del Carroccio, William De Vecchis: “La Raggi, l’assessore Cafarotti e tutta la sua giunta non hanno alcun diritto di prendere in giro Terracina. Ancor più grave, poi, è fare della becera ironia su un virus che ha già ucciso centinaia di persone e che è diventato un problema sanitario ed economico su scala mondiale”.

“Assessore Cafarotti che si è guardato bene dal venire in aeroporto per portare la solidarietà ai lavoratori e ai soggetti a rischio. Vediamo se questa volta la Raggi farà la mossa giusta e manderà a casa un assessore che è riuscito con una battuta ad offendere gli abitanti di Terracina e tutte quelle persone che soffrono in questo momento, comunità cinese inclusa”, conclude il senatore.

(Il Faro online)