Latina – Notte di fuoco, quella appena trascorsa, per i Vigili del Fuoco del Comando di Latina, chiamati a operare prima a Cisterna e poi nel capoluogo.

Verso le ore 00,45 a Cisterna, nella zona industriale, si è sprigionato un incendio all’interno di una struttura, ex azienda casearia. Le fiamme stavano coinvolgendo il piano terra ed il primo piano di una palazzina adibita ad uffici dell’ex azienda, e molti i combustibili solidi che si sono incendiati e hanno reso le operazioni di spegnimento non facili per la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Aprilia intervenuta insieme a un’autobotte della Protezione civile. Solo all’alba le fiamme sono state domate.

Verso le 4, nella sala operativa del Comando di Latina, è arrivata un’altra segnalazione: due mezzi in fiamme in via Montenero a Latina. Un furgone ed una vettura erano coinvolte infatti da un principio di incendio, distanziate l’una dall’altra una decina di metri. Indagano le forze dell’ordine.