Tarquinia, auto si ribalta sull’Aurelia bis

Tarquinia – Incidente stradale, questa mattina domenica 2 febbraio 2020: per cause ancora in corso di accertamento una vettura con a bordo due persone si è ribaltata sull’Aurelia bis, al km 2,700, nei pressi di Tarquinia.

Sul posto, la polizia locale, i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i due occupanti dalla vettura, e gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure mediche del caso.