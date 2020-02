Testa di Lepre, fervono i preparativi per la sfilata dei carri allegorici

Fiumicino – Per il secondo anno consecutivo, la Pro Loco di Testa di Lepre organizza, per il 16 febbraio alle ore 15.00, presso il Borgo di Testa di Lepre (tra via Pasquini e Largo Carlo Formichi), la sfilata dei carri allegorici allestiti con cura dalle quattro contrade (Contrada Borgo, Contrada Colonnacce, Contrada Malvicina e Contrada Prataroni).

Grande novità di questa seconda edizione saranno i “correttini” ed il sipario magico. La giuria selezionata valuterà il lavoro portato in scena secondo dei criteri precedentemente stabiliti. Ogni carro avrà al seguito un corteo di figuranti in maschera a tema, che arrivato in piazza si esibirà in una coreografia/flash mob, che sarà anch’esso parte del giudizio. La contrada che risulterà aver raggiunto il più alto numero di consensi, si aggiudicherà un bonus di 5 punti per il prossimo Palio dei Fontanili di settembre. Grande fermento si respira questi giorni tra la comunità, fervono gli ultimi preparativi per arrivare preparati alla sfilata: musica, divertimento, coriandoli, dolci tipici e non solo vi aspettano a Testa di Lepre per un pomeriggio di divertimento!

(Il Faro online)