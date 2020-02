Antonio Di Giovanni (M5S): “Basta con la mistificazione mediatica su Ostia”

Ostia – Un noto quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi un articolo per raccontare il successo delle due facoltà attivate da Roma 3 nell’ex Enalc di Castel Cusano. Ingegneria del Mare e Giurisprudenza della Sicurezza hanno raccolto un numero di iscritti superiore a ogni più rosea previsione, rilanciando il ruolo privilegiato di Ostia nel panorama della formazione e dello studio.

Nel raccontare questo caso, il quotidiano in questione ha speculato ancora una volta sui fatti di cronaca che hanno contrassegnato gli ultimi anni a Ostia, tentando di ribadire una luce oscura e negativa sulla comunità dei residenti. Un’operazione di perenne stato d’accusa e di enfatizzazione di aspetti negativi che non sono tipici di Ostia ma comuni a tutte le periferie d’Italia che però quel giornale, come a supporto di una tesi precostituita, ritiene colpevolmente esclusivi per il Lido.

L’articolo pubblicato ha sollevato l’indignazione del capogruppo M5S del X Municipio, Antonio Di Giovanni, che ci ha inviato una nota che volentieri pubblichiamo.

“Le dichiarazioni apparse su alcuni media, sulle nuove facoltà di Roma Tre, continuano a non dare una lettura autentica, anzi per l’ennesima volta nel descrivere un fiore all’occhiello della cultura del nostro territorio si usa sempre la solita chiave giornalistica negativa , quasi a voler perennemente “non far dimenticare” .

Il tutto attraverso dichiarazioni di stampa, scaltre e opportuniste, che non tengono conto della dignità delle persone che vivono nel nostro territorio e che dimostrano, un romantico attaccamento ad una narrazione che deve per forza di cose scandalizzare ed impietosire i lettori.

Come al solito, ne esce un quadro del territorio, devastante e devastato, solo per mettere in risalto il ”coraggio” di investire qui in cultura e alta formazione.

La verità è che Ostia era già da tempo un’eccellenza culturale e formativa, ci sono ad Ostia 2 dei licei più innovativi d’Italia, annoverati al nono e al dodicesimo posto, rispetto ai licei blasonati del centro storico che sono molto più indietro nella graduatoria del Sole 24 Ore.

Certi media non possono fare a meno di citare “Amore tossico e Suburra”, diffamare la biblioteca cittadina e non possono dispensarsi dal descrivere il X Municipio di Roma Capitale come se fosse veramente un postribolo a cielo aperto di prostituzione , tossici e spacciatori in ogni dove.

Ma chi questa Città la abita sa perfettamente che non è così, che la “testata” di Roberto Spada non è nulla o è molto poco al confronto della vivacità culturale, umana e sociale che c’è in questo splendido quadrante che si affaccia sul mare di Roma.

Noi cittadini del X Municipio, resteremo al palo mediatico della diffamazione, grazie a chi deve descrivere un contesto urbano, incalzando con pregiudizi negativi e assolutamente denigratori, solo per rendere onore ad una iniziativa come la facoltà di ingegneria del Mare di Roma Tre, che già di per sé, sarebbe meritoria, senza bisogno di infangare una intera Comunità”.