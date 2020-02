Centrale a biogas a Minturno: dal Tar arriva l’ok per la realizzazione

Minturno – Il Tar di Latina ha dato l’okay: la centrale a biogas a Minturno, in località Cava di Creta, per cui l’Alpha Consulenze aveva richiesto l’autorizzazione per la realizzazione, alla fine, si farà.

La vicenda

Il progetto risale a 5 anni fa, periodo in cui la Regione avrebbe dovuto esprimersi sulla legittimità del rilascio del Via – Valutazione impatto ambientale -, già deliberato dalla Conferenza dei Servizi – a cui la stessa Regione era presente -. La Pisana, però, tardò a pronunciarsi, facendo momentaneamente arenare il tutto.

Nel 2018 le cose cambiarono: la competenza passò alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo quasi un anno, nel gennaio 2019 le autorità dello Stato bloccarono nuovamente il procedimento del rilascio di Via, dando come motivazione quella che il sito scelto fosse sottoposto a vincolo – si troverebbe, infatti, nei pressi dell’area archeologica di Minturno-.

La decisione del Tar

Data la situazione, l’azienda privata decise che, per portare avanti il progetto, bisognava rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale di Latina, e, così fece, impugnando la decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ieri, dopo altri 12 mesi, il giudice amministrativo ha annullato la suddetta decisione, anche in considerazione del fatto, come fatto notare l’azienda privata, della carenza di motivazioni presenti nella delibera stessa.

(Il Faro on line)