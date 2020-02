Coronavirus, iniziato il rimpatrio dei cinesi dall’aeroporto di Fiumicino

Fiumicino – Dopo l’arrivo degli italiani da Wuhan (leggi qui), è iniziato anche il rimpatrio dei cittadini cinesi. Il volo della China Airlines (CI76), arrivato vuoto questa mattina presto l’aeroporto di Fiumicino dalla città di Taiwan, è ripartito dallo scalo romano diretto a Taipei con 306 passeggeri a bordo.

Si tratta del primo ponte aereo, come aveva annunciato nei giorni scorsi il Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli. Domani sarà avviato il secondo ponte aereo che partirà da Fiumicino alle 10,55 diretto a Chengdu, in Cina.

Tutto lo staff di bordo dell’aereo giunto a Fiumicino da Taipei, questa mattina, all’atterraggio è stato sottoposto ai controlli da parte del personale del Ministero della Salute e della sanità aerea.

(Il Faro online)