Emergenza aule a Fiumicino: riunione operativa tra Comune e Città Metropolitana

Fiumicino – “Si è tenuta questa mattina in Comune una riunione operativa sull’emergenza delle aule per gli istituti superiori della città”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Ancora una volta, questa amministrazione si fa di ascoltare le esigenze dei nostri ragazzi, come da ormai 7 anni a questa parte – ricorda – nei quali abbiamo anche trovato il modo di aprire aule nuove per l’agrario di Maccarese”.

All’incontro erano presenti, oltre al vicesindaco e all’assessore alla Scuola Paolo Calicchio, la dottoressa Teresa Zotta della Città metropolitana, insieme ad alcuni tecnici, la consigliera regionale Michela Califano, le dirigenti scolastiche del Baffi e del Da Vinci, prof.ssa Bernard e prof.ssa Maucioni, il Garante per l’infanzia Roberto Tasciotti e il presidente della Commissione scuola Ciro Sannino.

“Ci sono alcune ipotesi, molto concrete, che ci permetteranno di affrontare l’emergenza della carenza di aule che riguarda il prossimo anno scolastico – conferma il vicesindaco – e che speriamo di confermare definitivamente nell’arco di pochi giorni. Ma si sta ragionando anche sul medio e lungo periodo per trovare soluzioni più strutturali. Non possiamo che prendere atto della mancanza di fondi della Città metropolitana per la realizzazione di nuovi plessi, ma davanti all’ipotesi di installare dei moduli per ampliare la dotazione attuale di aule, produrremo quanto prima tutti i documenti necessari a individuare le aree di competenza comunale dove poter realizzare un progetto di questo genere”.

“Siamo sulla buona strada per dare delle risposte alle ragazze e ai ragazzi di Fiumicino – aggiunge l’assessore Calicchio -. Per la prima volta ci siamo seduti tutti attorno a un tavolo per fare ognuno la propria parte e trovare soluzioni per una città in continua crescita”.

“Ancora per il prossimo anno scolastico dovremo trovare delle risposte all’emergenza – conclude Calicchio -, ma speriamo già dall’anno successivo di vedere i segno concreti di un cambio di prospettiva”.

“Siamo soddisfatti di questo incontro – conclude il vicesindaco – e ci aspettiamo che si continui a lavorare insieme nella stessa direzione”.

Zotta: “Attendiamo proposte da Comune e Regione sull’area”

“Ho partecipato ad una riunione al comune di Fiumicino, concordata con l’assessore Paolo Calicchio e con il Vice Sindaco Ezio di Genesio per affrontare la problematica di nuovi spazi che interessa la scuola superiore “Leonardo Da Vinci” è l’Istituto “Baffi”. Lo dichiara Teresa Zotta, Vice Sindaco Città metropolitana di Roma Capitale .

“Assieme ai capi dipartimento del Patrimonio e dell’edilizia scolastica di Città metropolitana di Roma stiamo verificando già da giorni varie ipotesi utili a soddisfare le richieste per il prossimo anno scolastico. Ci siamo confrontati anche con i dirigenti scolastici e con la rappresentante del Consiglio Regionale Michela Califano, che ha ipotizzato la disponibilità di un’area all’Isola Sacra, di proprietà della Regione che possa accogliere moduli temporanei fruibili dagli studenti di Fiumicino e non solo.

Per la Città metropolitana diventa urgente trovare una soluzione per il prossimo anno scolastico. Non abbiamo fondi per costruire una nuova scuola, ma come detto agli interlocutori di Comune e Regione, se si dovesse trovare uno spazio di proprietà comunale o regionale, potremmo valutare, dopo gli opportuni rilievi, l’eventualità di una nuova edilizia scolastica con moduli prefabbricati. Ancora una volta mi preme ribadire che la collaborazione tra Enti diventa importante per dare le dovute risposte ai cittadini”.