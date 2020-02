Givenchy compie 60 anni, ecco i best-seller per un trucco completo

In occasione dei 60 anni di Givenchy, scopriamo i best-seller del brand, icona di stile e classe nel mondo, per ricreare un trucco completo.

I prodotti per la base viso

Il Matissime Velvet Fluid (46,90 euro) è un fondotinta liquido disponibile in diverse tonalità, che si uniforma all’ incarnato lasciando la pelle opaca e vellutata, pur mantenendo la sua naturale luminosità. Il Teint Couture Everwear Concealer (32,50 euro) è un correttore liquido perfetto per nascondere le occhiaie e rendere lo sguardo più luminoso e ravvivato.

La Prisme Libre (47,50 euro) è una cipria in polvere libera contenente 4 diversi toni, e dalla texture ultra-fine, capace di donare un risultato trasparente, luminoso e naturale. Les Saisons Poudre Bonne Mine (43,90 euro) è un bronzer che dona un effetto di pelle baciata dal sole, la cui texture invisibile, impalpabile e senza talco, non sottolinea le irregolarità cutanee.

Il Prisme Blush (41,90 euro) è un blush composto da 2 tonalità diverse che enfatizzano gli zigomi rendendoli più luminosi. Il Teint Couture Radiant Drop 2-In-1 Highlighter (42,90 euro) è un illuminante liquido che può essere applicato su tutto il viso o solo sulle aree che si vogliono mettere in evidenza, grazie alla presenza della madreperla, la cui formula cattura, diffonde e intensifica la luminosità della pelle.

Il trucco occhi

Il Prisme yeux Quatuor (45,50 euro) disponibile nella tonalità n.9 Delicate, è una palette composta da 4 ombretti, 2 applicatori in spugna ed uno specchio. Sono presenti ombretti sui toni dell’oro e del marrone, dalla texture opaca e shimmer. Il Noir Couture (32,90 euro) è un mascara 4 in 1, che dona volume, incurvatura, lunghezza e trattamento, grazie all’ applicatore composto da 3 sfere che donano un effetto ciglia finta.

L’Ombre Interdite (31,90 euro) è un ombretto in crema a lunga durata, disponibile in 6 tonalità, dalla formula innovativa che si fonde con la palpebra donando un effetto no transfer. Il Liner Disturbia (27,90 euro) è un eyeliner in feltro a lunga durata, estremamente pigmentato sin dalla prima passata. La texture si asciuga rapidamente diventando resistente e impermeabile.

Il trucco labbra

Le Rouge Givenchy (33,90 euro) sono dei rossetti cremosi, disponibili in tantissime tonalità dalle più classiche alle più particolari, racchiusi in un packaging di pelle e argento. Questi rossetti hanno una consistenza morbida e leggera, e rivestono le labbra con un colore luminoso e a lunga durata.

I Gloss Interdit Vinyl (29,90 euro) sono dei gloss dalla coprenza media per labbra colorate, brillanti e rimpolpate. Hanno una formula lucida e luminosa, e contengono l’olio di Rosa Nera, che rende le labbra morbide ed elastiche. Il loro innovativo applicatore in spugna che termina a forma di G, permette di prelevare una maggior quantità di prodotto e di distribuirlo uniformemente sulle labbra.

(Il Faro Online)