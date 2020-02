Previsioni Meteo Italia

Un fronte freddo di origine artica raggiungerà l’Italia martedì a partire dal Nord, per poi propagarsi rapidamente al resto d’Italia.

SITUAZIONE. L’alta pressione subtropicale che ci ha accompagnerà fino all’inizio della nuova settimana subirà un duro attacco a partire da martedì ad opera di un impulso di correnti molto fredde di matrice polare verso l’Europa centro orientale e buona parte della nostra Penisola.

CONSEGUENZE FINO A MARTEDÌ. Si deve fare una distinzione tra le zone soggette a fenomeni che, date le basse temperature, potranno essere nevosi fino a bassa quota e le zone in cui la netta diminuzione delle temperature sarà accompagnata da clima asciutto. Il fronte di instabilità che sancirà l’arrivo dell’aria fredda giungerà nel corso di martedì e in una prima fase si addosserà alle zone alpine portando nevicate anche abbondanti sulle zone di confine, con quota neve in graduale abbassamento. Poi il fronte scavalcherà le Alpi da est scivolando rapidamente verso il medio alto Adriatico e portando piovaschi e nevicate in Appennino con quota neve in abbassamento. Contemporaneamente raggiungerà anche il Sud, dove però le temperature rimarranno ancora elevate.

DA MERCOLEDÌ TEMPERATURE IN PICCHIATA. Una volta passato il fronte principale avremo a che fare con la massa d’aria fredda che dall’Europa orientale affluirà verso l’Italia tra mercoledì e la prima parte di giovedì, con venti di tramontana molto forti e un repentino calo delle temperature. In questo frangente però la saccatura si allontanerà rapidamente verso l’area balcanica quindi i fenomeni collegati al flusso freddo saranno limitati alle regioni del medio e basso versante Adriatico e al Sud, residui anche sui confini alpini orientali. Fenomeni che saranno fugaci ma che date le temperature potranno essere nevosi fino a bassa quota. Giovedì l’area di saccatura si sposterà sui Balcani e il tempo migliorerà su tutta Italia con l’alta pressione nuovamente in espansione dall’Europa occidentale.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: anticiclone in ulteriore rinforzo pur con umide infiltrazioni occidentali. Giornata stabile e molto mite ma con nubi basse anche compatte miste a locali dense foschie/nebbie entro il primo pomeriggio su Toscana e Umbria, isolate pioviggini al primo mattino sui crinali del Mugello; meglio sul Lazio (specie occidentale) anche se non mancheranno nebbie o locali nubi basse entro la prima parte del mattino su pianure e valli interne. Maggiori aperture si faranno strada sulle coste e in generale sul Lazio occidentale. Temperature in ulteriore aumento, praticamente su valori primaverili, con picchi che potranno superare anche i 18°C. Caldo anche in Appennino per il periodo. Venti deboli OSO sulle zone interne, da Sudest al largo. Mari da poco mossi a mossi.

Commento del Previsore Lazio

Lunedì noteremo nubi basse anche compatte tra Umbria e Toscana nella prima parte del giorno, localmente miste a dense foschie; qualche banco di nebbia sulle pianure Lazio al mattino in successivo dissolvimento; migliora dal pomeriggio. Martedì nuvolosità in transito al mattino, in dissolvimento; qualche acquazzone pre-frontale nel corso del pomeriggio tra Umbria sud-orientale e reatino, preludio dell’arrivo di un fronte freddo da Est. Attenzione quindi, che dalla sera di martedì 4 Febbraio è previsto l’arrivo di un nucleo di aria artica che determinerà un brusco calo termico, accompagnato a qualche fiocco di neve in Appennino anche sotto i 900m. Netto rinforzo della ventilazione, tra 4 e 5 Febbraio, prima da Maestrale poi di Tramontana.