Ladispoli, da oggi la sede del Servizio Idrico è operativa in viale Europa

Ladispoli – La Flavia Servizi rende noto che da questa mattina gli uffici del Servizio Idrico sono operativi presso la nuova sede di viale Europa 20.

“Al fine di evitare il diffondersi di notizie errate circa le iniziative intraprese dalla società Flavia Servizi, in particolare in merito al trasferimento della sede del servizio idrico da Piazza Falcone a Viale Europa, ritengo opportuno fornire alcuni chiarimenti”.

A parlare è il dottor Federico Paris, Amministratore Unico della Flavia Servizi Srl. “Con la deliberazione n.18 del 18 aprile 2019 – ha proseguito Paris- il Consiglio Comunale ha fornito un atto di indirizzo nei confronti della società partecipata, all’interno del quale, con riferimento al servizio idrico, era specificata la voce “Riduzione canoni di locazione”.

E’ opportuno specificare che i locali di Piazza Falcone erano stati affittati antecedentemente all’anno 2000 con un esborso finanziario per l’Azienda per il canone annuo pari a circa 60.000 euro. Conseguentemente abbiamo deciso di spostare gli sportelli al pubblico presso la sede legale dell’azienda in viale Europa 20, con un risparmio per la casse della Flavia.

Sono queste le ragioni per cui è stato chiuso il locale di Piazza Falcone ed è stato avviato il trasferimento nei nuovi locali che sono operativi da oggi 3 febbraio. Ci scusiamo per eventuali disagi creati ai cittadini ma è opportuno che si sappiano le ragioni che hanno determinato lo spostamento degli uffici del servizio idrico”.

