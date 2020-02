Ostia, confiscati lettini e ombrelloni abusivi: condannato il Comune di Roma

Ostia – Confiscarono sdraio, lettini e ombrelloni al noleggiatore sorpreso sulla spiaggia libera ma per il Tribunale civile il Comune di Roma ha commesso un abuso. Quel materiale va restituito al proprietario che è stato multato a parte.

E’ il senso della sentenza emessa il 29 gennaio scorso dal giudice Eleonora Montesano della II Sezione del Tribunale Civile di Roma nel contenzioso tra R.B. e l’Avvocatura comunale. Nella sostanza il 29 luglio 2017 la Polizia locale di Roma Capitale multava di 1032,00 euro R.B. e gli sequestrava 192 lettini, 86 ombrelloni e 6 sdraio perchè sorpreso a noleggiare le attrezzature sulla spiaggia libera dell’ex Faber beach.

A prescindere dal fatto che il noleggiatore ha sempre dichiarato di non aver mai preteso alcun pagamento per l’affitto delle attrezzature, che evidentemente erano a offerta libera non obbligatoria, il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale sei mesi dopo, a gennaio 2018, decideva di confiscare il materiale, quindi di tenerlo definitivamente e di non restituirlo al proprietario.

Il 29 gennaio il Tribunale civile ha annullato la confisca in quanto “il provvedimento non poteva avere luogo” e ha condannato Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite pari a 1200 euro.