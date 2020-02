Pomezia, il 24 maggio torna la gara podistica ‘Sulle Orme di Enea’

Pomezia – Si è svolta venerdì 31 gennaio in aula consiliare la Conferenza dei Servizi in occasione della XXXII edizione della gara podistica ‘Sulle Orme di Enea’.

“Sono molto soddisfatto di questo nuovo progetto – ha affermato l’Assessore Giuseppe Raspa accogliendo le associazioni podistiche presenti in sala –. In questa edizione, a differenza dello scorso anno, saranno organizzate due diverse gare: una competitiva ed una non competitiva per dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare a questa giornata di sport”.

L’evento sportivo, in programma per il prossimo 24 maggio, prevede due diverse gare, una comp​etitiva di 10 km e una non competitiva di 5 km, entrambe con ritrovo fissato allo Stadio Comunale di Pomezia.

(Il Faro online)