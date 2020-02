Rifiuti abbandonati in strada: pioggia di multe ad Ardea

Ardea – Continuano le segnalazioni alla Polizia Locale di Ardea da parte dei cittadini che lamentano il l’inciviltà di molti che abbandonano i rifiuti nelle vie della città.

I residenti, esasperati, inviano alle forze dell’ordine anche targhe o precise indicazioni sui presunti colpevoli che insozzano il territorio provocando non pochi danni all’ambiente alla vita stessa degli essere umani.

La Polizia Locale di Ardea, guidata dal comandante Sergio Ierace, molto sensibile al tema, è così intervenuta in questi giorni in Via della Pescarella.

Tra le mini discariche abusive è stato trovato di tutto: sedie e tavoli di plastica, sacchi pieni di immondizia, bottiglie, vetri, indumenti e tanto altro.

Grazie a una segnalazione, i vigili urbani sono riusciti ad individuare un cittadino che è stato immediatamente sanzionato, come previsto dall’Ordinanza Sindacale dello scorso anno.

Questa non è stata però l’unica sanzione: infatti, grazie alle numerose segnalazioni ricevute, sono state diverse le persone multate dalla Polizia Locale .

(Il Faro online)