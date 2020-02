San Felice Circeo -Dopo tante polemiche sulla questione del possibile abbattimento dei daini al Circeo, ilfaroonline.it ha pensato di lanciare un sondaggio (leggi qui) per dare voce alla volontà dei cittadini su quale fosse la soluzione migliore.

Ebbene, pur non volendo tracciare alcun bilancio esaustivo e definitivo (il campione è limitato e riguarda solo chi è dotato di una connessione internet), il fatto che non fosse possibile votare più volte con gli stessi “device” lo rende comunque utile per fare alcune considerazioni.

Ma come è andata, alla fine? Primo tra tutti emerge un dato: le persone sono state contrarie alla sterilizzazione (11%) molto più che all’abbattimento dei daini (29%), una percentuale che, pur non avendo i crismi dell’ufficialità statistica, fa comunque riflettere.

Con altrettanta chiarezza emerge un secondo dato: l’opzione “adozione da parte delle città vicine” è appena un gradino sopra quello della sterilizzazione (12%). Evidentemente non ha riscosso il successo che si aspettava – per alcuni, come è emerso dai commenti, l’atteggiamento del Comune di Terracina è stato frutto di un clima preelettorale e non realmente dettato da un interesse verso la questione -.

A vincere è l’opzione “trasferimento in Parchi limitrofi” che, con il 47% dei voti totalizzati, dimostra come l’idea lanciata da Legambiente sia, per il popolo, quella migliore. Probabilmente perché permetterebbe ai daini di condurre la loro vita quasi normalmente, senza il trauma della sterilizzazione o di aree recintare più o meno grandi – come previsto dal “piano adozioni” – e, soprattutto, perché lontana dall’ipotesi dell’abbattimento.

Infine, ribadiamo – a scanso di equivoci –, che questo sondaggio non ha valore scientifico statistico, ma è solo un modo per intercettare l’opinione dei lettori.