Torvaianica, spaccia hashish nei pressi della scuola: arrestato baby pusher

Pomezia – I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Torvaianica nel corso del weekend hanno intensificato i controlli per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti arrestando un 24enne ed un 17enne.

Nel corso del servizio i militari hanno notato una coppia di giovani uscire, con fare sospetto, dall’abitazione del 24enne, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma per reati in materia di stupefacenti.

I due giovani sono stati trovati in possesso di 4 gr. di hashish che avevano appena acquistato dal 24enne che durante la perquisizione domiciliare svolta presso la sua abitazione, ha consegnato ai militari altri 20 gr. di hashish che aveva nascosto nel comodino. Il 24enne è stato tratto in arresto e trattenuto in caserma in attesa di direttissima.

Nel primo pomeriggio di venerdì, i militari, transitando in via Gran Bretagna, nei pressi dell’Istituto comprensivo “Pestalozzi”, hanno notato un 17enne cedere 1 g. di hashish ad un coetaneo.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Roma come assuntore di sostanze stupefacenti mentre il 17enne, che nel corso di una perquisizione effettuate presso la sua abitazione di Torvaianica è stato trovato in possesso di ulteriori 40 gr. di hashish è stato tratto in arresto e tradotto presso un Centro di Prima Accoglienza in attesa della convalida dell’arresto.

(Il Faro online)