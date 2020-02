Un’ottima prestazione del Trastevere non basta: parità con l’Ostiamare

Roma – Dopo una partita vibrante e ricca di emozioni, il Trastevere impatta contro la vice capolista Ostiamare.

Una gara molto equilibrata, con continui capovolgimenti di fronte, e con le squadre che non si sono certamente risparmiate. In apertura subito in vantaggio il team di Perrotti: discesa di Bertoldi sulla destra, palla in mezzo per l’accorrente Lorusso che supera Giannini. La squadra amaranto sfiora il raddoppio al 14′ con uno schema su calcio d’angolo: il pallone arriva a Lorusso che sfiora l’incrocio dei pali con un gran destro dal limite dell’area.

L’Ostiamare trova il pari al 17′: pallone in mezzo di Nanni per De Sousa che al volo sottomisura, supera Cavalli. Nella ripresa il Trastevere si rende pericoloso con lo sgusciante Sordilli, ma la conclusione del 2002 trasteverino viene respinta da Giannini. A metà ripresa arriva il nuovo vantaggio della squadra del rione, su calcio di rigore trasformato impeccabimente dal solito Lorusso. Lo stesso numero 11 potrebbe chiudere i conti al 28′, ma la sua conclusione centra il palo.

L’Ostiamare resta in partita e alla mezzora trova nuovamente il pari con un gran gol di Tortolano. Nel finale le 2 squadre attaccano alla ricerca del gol da 3 punti, senza tuttavia trovare l’episodio decisivo. Si chiude in parità una partita molto divertente e ben giocata da entrambe le compagini.

Per il Trastevere si tratta del sesto risultato utile consecutivo. Domenica prossima si volerà in Sardegna per lo scontro diretto in chiave play off sul campo del Sassari Latte Dolce.

Trastevere – Ostiamare 2-2

Trastevere: Cavalli, Pastorelli, Calisto, Iannoni, Sfanò, Tarantino, Bertoldi, Lucchese, Tajarol, Sannipoli (12′ st Sordilli), Lorusso (33′ st Bergamini).

A disposizione: Casagrande, Bassini, Neri, Mangione, Cervoni, Coccia. All. Perrotti

Ostiamare: Giannini, Cerroni, Pompei, Olivera (27′ st Vasco), Pedone (19′ st Renzetti), Esposito (1′ st Donnarumma), Nanni, D’Astolfo, De Sousa (33′ st Mastropietro), Tortolano (42′ st Ferrari E.), Lazzeri. A disposizione: Marchini, De Martino, Ferrari F., Scaccia. All. Scudieri

Arbitro: Borriello di Arezzo (Piccichè – Chillemi)

Reti: 9′ Lorusso (T), 17′ De Sousa (O), 22′ st Lorusso su rigore (T), 30′ st Tortolano (O).

Note – Ammoniti Lorusso, Cerroni, Olivera, Tortolano, Donnarumma Nanni. Spettatori 350 circa. Rec 1’pt, 5’st.

Ufficio Stampa

ASD TRASTEVERE calcio

(Il Faro on line)