Animali in difficoltà, a Ladispoli arriva “SegnaLiAmo”

Ladispoli – Segnalare alle autorità un animale in pericolo è un gesto tanto nobile quanto, a volte, sottovalutato. Non sempre, infatti, il cittadino sa a chi e come rivolgersi, e il risultato è spesso una segnalazione molto confusa e, purtroppo, inattendibile. L’obiettivo di “SegnaLiAmo“, incontro organizzato dall’Associazione Argo di Ladispoli in collaborazione con le Guardie Ecozoofile Gepa, è quindi proprio quello di chiarire le modalità di segnalazione di presunti maltrattamenti, di animali vaganti e feriti. L’evento, che si terrà giovedì 14 febbraio alle ore 15.30 presso la Biblioteca Comunale di via Caltagirone, vedrà dunque la partecipazione di alcuni importanti esperti del settore e delle stesse Guardie Ecozoofile.

“In qualità di associazione animalista ci siamo resi conto che, purtroppo, c’è molta confusione in materia di segnalazioni e comunicazioni alle autorità competenti di animali in pericolo o comunque in difficoltà – spiega Alessandro Bortoli, consigliere di Argo Ladispoli -. Con quest’incontro, quindi, vogliamo fugare ogni dubbio e spiegare ai cittadini come poter effettuare una segnalazione affinché questa non risulti inutilizzabile”.

“Nel corso dell’evento, inoltre – continua Bortoli -, interverranno il dottor Gregorio Ercoli, ex agente di Polizia locale, l’avvocatessa Orietta Giulianelli e l’educatrice cinofila Cinzia Palloni: l’intento è quello di ripercorrere la storia del cane per capire come poterci relazionare al meglio con il nostro compagno di vita. Infine, presenteremo la nostra app informativa che, tra le altre funzionalità, permetterà ai cittadini di effettuare segnalazioni direttamente alle Guardie Ecozoofile Gepa, fornendo loro dati precisi, come foto e localizzazione”, conclude.

