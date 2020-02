Ardea, Edelvais Ludovici: “Sugli usi civici, bando confuso e approssimativo. Chiedo chiarezza”

Ardea – “Quanto si deve pagare per alienare i terreni dal Comune al privato? Quali sono le tariffe di alienazione dei terreni? E’ necessario sapere le spese di istruttoria e i costi dei passaggi tra il Comune e il privato? Cosa deve fare il cittadino e come si deve comportare di fronte alle richieste della Pubblica amministrazione? Cosa serve ufficialmente e quali sono i titoli che possono comprovare l’alienazione? Chi ha diritto all’alienazione dei terreni, specificare quali sono i titoli di possesso che il cittadino deve presentare allegati alla richiesta? Se la Regione Lazio dovesse non accettare le pratiche di legittimazione consegnate dal Comune di Ardea alla Regione, cosa accade al cittadino quando gli viene respinta la pratica di legittimazione?”

Una sequela di domande, poste dalla consigliera Edelvais Ludovici, del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, in merito alla vicenda dei 706 ettari delle Tenute Salzare. Domande che si pongono i cittadini, storditi da notizie contraddittorie e non esaustive, che pesano come macigni sul futuro di interi nuclei familiari

Un po’ di storia

Le Salzare è il nome di una zona ad uso civico, trasferita dal demanio dello Stato al comune di Ardea. Sul territorio insistono oltre 1000 unità immobiliari, (tra commerciali, industriali ed artigianali); nel limbo di competenze, nessun cittadino paga alcun canone di occupazione.

La zona è degradata, spesso rifugio di ricercati “di valore”; un posto dove le discariche abusive abbondano di materiali tossico nocivi, le cui strade sono piene di buche, senza pubblica illuminazione e senza sistemi fognari adeguati.

Nessuna autorità si è fatta carico di controllare la situazione commerciale su quelle terre; ad oggi, dunque, il problema non è stato risolto e l’illegalità regna sovrana.

Le criticità

Certo, demolire oltre mille unità abitative sarebbe un problema: bloccare le attività commerciali vorrebbe dire mettere in strada centinaia di lavoratori e loro famiglie. E forse è proprio per questo motivo che nessuna autorità di controllo fa applicare quelle norme legge che per tutto il resto del territorio sono legge.

Ed è per lo stesso motivo che le richieste di condono, alcune addirittura risalemnti al 1985, giacciono nei c assetti comunali senza che nessuno si prenda la briga di lavorarle.

L’attuale Sindaco conosce bene la situazione, tanto che prima di essere eletto pubblicò anche una vignetta ironica dove mostrava un solerte vigile urbano intento a redarguire e sequestrare le patate ad un venditore ambulante abusivo. Quest’ultimo rispondeva stupefatto: “Ma mi avevano detto che qui si chiudeva un occhio”, alludendo al fatto che nella zona dei delle Salzare tutto sembra essere consentito.

L’iniziativa

Ed è proprio per risolvere questo annoso problema che la consigliera Edelvais Ludovici, ha scritto direttamente al sindaco Savarese, preoccupata ed amareggiata di tanta lungaggine e disinteresse-

“Il bando è poco chiaro – ha sottolineato la Ludovici -. Appare evidente che, nello stesso, non vi siano evidenziati metodi di alienazione dei terreni delle ex Tenute Banditella e Salzare. Il bando non spiega le diverse procedure da attuare per la domanda di legittimazione. L’interpretazione da parte della collettività determina preoccupazione, e richiama il principio della effettiva volontà di voler alienare i propri terreni secondo i principi di buona fede”.

Poi l’attacco all’Amministrazione: “Da parte – dice ancora la Ludovici – si evidenzia un’indifferenza a perseguire una volontà amministrativa in favore della cittadinanza. E’ necessario, allora, fare chiarezza e cercare di risolvere il problema “usi civici” per le tante famiglie di Ardea. Gli interrogativi da parte della collettività nascono spontanei e, naturalmente, il cittadino vuole risposte.

Infine la richiesta: “Chiedo integrazioni specifiche al bando per la sistemazione delle terre di demanio civico delle ex Tenute Banditella e Salzare. E’ necessaria – conclude – una migliore formulazione del bando e l’impegno di questa amministrazione verso la legalità e la corretta gestione del patrimonio e dei diritti della collettività”.