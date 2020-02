Atletico Terme Fiuggi, squadra solida con il Sant’Elpidio, alla fine è 0 a 0

Fiuggi – Un Atletico Terme Fiuggi d’acciaio costringe allo 0-0 il Porto Sant’Elpidio. Prova magari non brillantissima dei ragazzi di Incocciati che però hanno dato vita ad una gara di grande solidità soprattutto in un reparto arretrato che non ha sbagliato praticamente nulla. Si inizia su ritmi blandi anche se le occasioni non mancano.

Il primo acuto è degli ospiti con un tiro dalla distanza di Cuccu, Chingari para ma non trattiene con la sfera che finisce in angolo. La risposta dei padroni di casa arriva al quarto d’ora con il bolide di D’Andrea che Gagliardini neutralizza in due tempi.

Una manciata di minuti dopo a provarci è Rizzitelli ma il suo destro non centra il bersaglio. Poco prima della mezzora bel cross di Zaccone dalla sinistra, D’Andrea incorna ma la palla vola alta sopra la traversa. Al 33′ brivido per il Fiuggi: gran punizione di Cuccu dal vertice sinistro, Chiangari tocca quel tanto che basta per deviare la sfera sulla traversa con Ficola che poi preso in controtempo manda alta la ribattuta.

La ripresa si apre con il miracolo di Chingari sull’incornata di Ruzzier. Al 18′ è ancora Fiuggi: punizione di Papaserio dalla sinistra, Falasca sbuca sul secondo palo ma mette a lato di un niente. Ultimo brivido questo di un match che si chiude senza ulteriori sussulti. Atletico Terme Fiuggi e Porto Sant’Elpidio impattano così sullo 0-0.

Serie D

Atletico Terme Fiuggi – Porto Sant’Elpidio 0-0

Atletico Terme Fiuggi Chingari, Gualtieri, Zaccone, Falasca (39’st Forgione), Locci, Scalon, Papaserio, Rizzitelli, D’Andrea, Macrì (39’st Diakhite), Basilico (22’st Passaro) PANCHINA Ludovici, Moriconi, Bacchi, Tassone, Filipponi, Felea ALLENATORE Incocciati

Porto Sant’Elpidio Gagliardini, Morazzini, Perini, Frinconi, Borgese (1’st Ruzzier), Ficola, Palestini (41’st Diarra), Miccoli, Maio, Cuccu (36’st Niane), Fermani (36’st Nicolosi) PANCHINA Mariani, Manoni, D’Alessandro, Orazi, Mazzieri ALLENATORE Mengo

Arbitro D’Ambrosio di Collegno

Assistenti Savino di Napoli e Longobardi di Castellammare di Stabia

Note Ammoniti Falasca, Perini, Rizzitelli, Scalon, Passaro Angoli 6-5 Rec. 4’st

(Il Faro on line)(foto@ClaudioLaconiMixZone)