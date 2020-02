Calicchio: “Complimenti a Federico Fava, nuovo campione nazionale muay thai”

Fiumicino – “Congratulazioni a Federico Fava, nuovo campione italiano di Muay Thai, che ha trionfato ieri sera nel WMC 60Kg“. Lo afferma l’assessore allo Sport Paolo Calicchio.

“Il ventiseienne, allenato dal Team Rocchi Boxing Club – aggiunge Calicchio -, ha sconfitto in un match secco il cosentino Mattia Costabile del Team Aloe, vincendo ai punti dopo cinque round della lunghezza di 3 minuti ciascuno“.

L’evento sportivo, tenutosi a Ciampino, organizzato dalla Colonnese Promotion, ha visto sul ring i migliori atleti italiani in dei match infuocati per la conquista dei titoli WMC, riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale e dalla Federazione Italiana F.I.K.B.M.S.

“Il giovane campione italiano, residente a Fiumicino, attraverso allenamento, disciplina e sacrificio è riuscito a raggiungere il più prestigioso titolo nazionale WMC – sottolinea l’Assessore -, la più importante sigla al mondo per la muay thai. La vittoria ha reso orgoglioso il suo allenatore Enrico Rocchi e tutta la palestra della Boxing Club di Isola Sacra, nella quale Fava si allena“.

La muay thai, tradotta letteralmente in lotta libera, è un’arte marziale del sud-est asiatico che affonda le sue radici nell’odierna Thailandia, dove oggi è lo sport nazionale. “Il Team Rocchi, già da diversi anni, allena numerosi adulti e bambini – conclude Calicchio -, che hanno avuto occasione di conoscere da vicino questo sport, perfetto anche per la difesa personale, misurandosi in gare amatoriali e professionistiche“.

