D’Amato lancia la “bomba”: il nuovo ospedale a Latina si farà

Latina – Dopo 11 anni, la Regione Lazio pare essere finalmente pronta a lasciarsi alle spalle il “fantasma” del commissariamento. A dimostrazione di ciò, proprio oggi, in consiglio regionale, D’Amato ha lanciato la bomba: il nuovo ospedale di Latina si farà.

“La Regione Lazio – ha, infatti, affermato l’assessore alla sanità regionale – guarda al futuro pensando a nuovi ospedali, alle assunzioni di medici e di infermieri e con una attenzione puntuale all’assistenza sul territorio. I piani operativi 2019-2021 guardano dunque a potenziare la rete per rispondere ai bisogni della popolazione. Particolare attenzione sui nuovi ospedali che verranno realizzati nei prossimi anni”.

E ancora: “Previsto nella programmazione anche il nuovo ospedale di Amatrice e il nuovo ospedale di Rieti, e ancora nel comune di Tivoli adiacente il comune di Guidonia l’ospedale sulla Tiburtin. 56 milioni di euro saranno destinati al Grassi di Ostia mentre per l’ampliamento e alla messa in sicurezza del Pertini di Roma saranno investiti 25 milioni”.

Certo, per ora, quelle di D’Amato sono belle parole, ma nulla di più. Bisognerà vedere se la Regione riuscirà a tenere fede agli obiettivi prefissati. Infine, bisognerà vedere, come si evolverà – se si evolverà – la situazione di disagio più o meno cronico in cui versano i pronto soccorso e gli ospedali in generale già presenti sul territorio.

(Il Faro on line)