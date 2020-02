Fiumicino, prosegue la raccolta firme per le proposte di legge di Fratelli d’Italia

Fiumicino – Prosegue con grande successo la raccolta di firme che il Circolo ‘4 Aprile 1992′ di Fratelli d’Italia di Fiumicino sta facendo sul territorio comunale. Sono già oltre 500 i sottoscrittori residenti nel Comune di Fiumicino che hanno firmato le 4 proposte di legge di iniziativa popolare che la nostra Leader Giorgia Meloni sta presentando in tutta Italia”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dal Direttivo del Circolo “4 Apr. 1992”, nel quale vengono descritti i quattro testi di legge costituzionale che riguardano: l’elezione diretta del Capo dello Stato; la Cancellazione della norma che prevede la nomina dei Senatori a vita; l’introduzione in Costituzione di un limite massimo alla pressione fiscale; l’inserimento in Costituzione del principio di supremazia dell’ordinamento giuridico italiano rispetto a quello europeo.

“Anche in questo mese di febbraio proseguiranno i banchetti per continuare la raccolta firme su tutto il territorio comunale, chiunque volesse sottoscrivere le nostre proposte di legge di iniziativa popolare potrà recarsi ai nostri gazebo oppure presso la Sede del Circolo in via delle Sogliole 10 a Fiumicino. Per sapere le date e i luoghi in cui si effettuerà la raccolta firme basterà seguirci sulla pagina Facebook Fratelli d’Italia Fiumicino ‘Circolo 4 Aprile 1992′”.

(Il Faro online)