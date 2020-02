Papa Francesco ha incontrato la signora che lo ha strattonato la sera di Capodanno

Città del Vaticano – La Notte di Capodanno non si parlava di altro: il Papa aveva dato uno schiaffetto a una fedele in piazza San Pietro (leggi qui). Il video, diventato virale in poco tempo, ha scatenato l’ironia del web (leggi qui). Un gesto istintivo, umano, nato probabilmente dalla paura di cadere e per il quale il Santo Padre ha anche chiesto “scusa”.

“Gesù non ha tolto il male dal mondo ma lo ha sconfitto alla radice. La sua salvezza non è magica ma ‘paziente’, cioè comporta la pazienza dell’amore, che si fa carico dell’iniquità e le toglie il potere” ha detto Bergoglio, prima dell’Angelus del 1 gennaio. Poi, parlando a braccio, ha sottolineato: “A volte perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri“.

“E’ bello che Francesco all’Angelus abbia chiesto scusa davanti al mondo per il gesto d’impazienza”. si legge su ‘Vatican News’ nella nota firmata da Sergio Centofanti. “Una donna lo ha strattonato con forza facendogli male al braccio: e il Papa ha perso la pazienza. Che bello che abbia confessato davanti al mondo la sua debolezza. Nella Giornata mondiale della pace. Perché tutti, proprio tutti, abbiamo bisogno della misericordia di Dio”.

Ma quelle scuse sono sembrate troppo poco e così, come riferisce l’Ansa, il Papa ha voluto scusarsi di persona con la signora asiatica. E così, al termine di un’udienza generale nell’Aula Paolo VI, è avvenuto l’incontro.

Tra il Pontefice e la signora c’è stata una stretta di mano e un breve dialogo. Ad accompagnare la pellegrina anche alcune amiche. È stato lo stesso Pontefice successivamente, ma lontano da microfoni e telecamere, a riferire l’episodio ribadendo di essere rimasto molto scosso e dispiaciuto per la reazione iniziale.

(Il Faro online)