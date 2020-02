Ardea, “Cambiamo” si tinge di rosa: nasce il comitato promotore “Donne per il sociale”

Ardea – Si conferma territorio di radicamento e partecipazione per “Cambiamo” con Giovanni Toti, che negli scorsi giorni ha vissuto la nascita di un nuovo comitato promotore locale, composto da sole donne e che vede come responsabile territoriale Lorena Clazzer.

All’inaugurazione era presente anche il responsabile del comitato promotore “Cambiamo” Provincia di Roma, Massimiliano Giordani, che insieme al consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di “Cambiamo”, Adriano Palozzi, ha sottolineato: “Siamo davvero molto orgogliosi della costituzione di questo comitato tutto in rosa, la conferma tangibile che il nostro partito registra sempre più entusiasmo e adesione sia nel comune di Ardea che nell’area metropolitana di Roma Capitale”.

“E’ inoltre – continuano Palozzi e Giordani – la dimostrazione di come “Cambiamo” sia attento e impegnato nel valorizzare il ruolo della donna in politica e le pari opportunità all’interno della società civile. Alla responsabile Lorena Clazzer e al neocostituito gruppo di “Cambiamo” vogliamo rivolgere i nostri più sentiti auguri di buon lavoro”.

A complimentarsi per il nuovo costituito comitato di sole donne capeggiato da Lorena Clazzer anche il neo consiliare comunale geom. Simone Centore: “Il neo comitato – prosegue Centore -, sarà nell’organizzazione “Cambiamo” un valore aggiunto, considerando la preparazione, l’attivismo e la tenacia della stessa Clazzer nel portare sempre più in alto la bandiera di “Cambiamo” fondato dal Presidente On. Giovanni Toti”.

Attualmente “Cambiamo” in seno all’assise comunale di Ardea ha due consiglieri Simone Centore e Anna Maria Tarantino che ricopre il ruolo di capogruppo consiliare, la prima donna ad Ardea ad aver aderito al movimento.

(Il Faro online)