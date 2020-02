Doppia rapina a Fiumicino: l’Elite e la farmacia di via Giorgio Giorgis nel mirino dei ladri

Fiumicino – Pomeriggio di paura a Fiumicino, dove in poco tempo si sono susseguite due rapine. La prima al supermercato Elite di via della Scafa, poi alla farmacia di via Giorgio Giorgis, angolo via delle Meduse. Secondo il racconto di una testimone presente all’interno della farmacia, i rapinatori sarebbero due uomini, dall’accento napoletano. Il volto era coperto dal casco. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

In aggiornamento…

(Il Faro online)