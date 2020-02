Eur, la denuncia di Cucunato: “Scomparse le strisce pedonali, bisogna chiamare Chi l’ha visto?”

Roma – “Segnaletica verticale e orizzontale penosa. Le strisce pedonali sono un antico ricordo, la sicurezza stradale è inesistente”. Tante le segnalazioni giunte ai tavoli competenti dopo la denuncia fatta nel Consiglio Municipale di Roma Eur dal consigliere Piero Cucunato (Lega Salvini Premier) ed inviata al Dipartimento competente di Roma Capitale e agli organi del IX Municipio.

“In molte strade e quartieri non esistono quasi più le strisce pedonali, scomparse soprattutto a ridosso delle scuole, dei centri sportivi e in molti incroci pericolosi. Ricevo segnalazioni dall’Eur a Decima, da Fonte Meravigliosa a Fonte Laurentina, dalle strade del Torrino a Trigoria, degli abitanti di Castel di Leva, Laurentino e Vallerano. La situazione è un disastro, per non parlare della segnaletica verticale, che è al collasso. In molti casi non esiste quasi più”, sottolinea Cucunato nel suo intervento.

“E’ fondamentale intervenire subito, altrimenti saremo costretti a inviare un dossier completo alla trasmissione ‘Chi l’ha visto’“, evidenzia Eloisa Fanuli del Coordinamento Lega del IX Municipio. “Avevo già segnalato al consigliere Cucunato l’urgenza del problema, visto che chi governa non era riuscito nemmeno a impegnare i fondi destinati alla sicurezza stradale. Oggi chiediamo che vengano ripristinati i minimi standard di sicurezza per i cittadini e i residenti del IX Municipio. La sicurezza stradale è fondamentale prima che succedano fatti spiacevoli per mancanza di indicazioni e azioni di prevenzione”.

“E’ pronta una mia interrogazione al Municipio per segnalare alcuni casi gravi all’Eur, al Torrino e a Spinaceto. Documento che raccoglie denunce di referenti dei quartieri con segnalazioni dei cittadini fatte sui social o direttamente alla mia persona. Ho invitato in Consiglio Municipale il presidente D’Innocenti – annuncia Cucunato – a intervenire non solo dove dove ormai la segnaletica manca da tempo, ma anche nelle poche strade che hanno avuto interventi di asfaltatura senza il ripristino della segnaletica e delle strisce. Va ripristinata, gli uffici addetti al controllo debbono intervenire”.

“Nell’ultimo bilancio – conclude il consigliere Cucunato -, alcuni ordini del giorno ed emendamenti sul tema segnaletica e sicurezza stradale, a mia firma, vennero approvati ed inviati al Capidoglio, ma ad oggi nessun risultato”.

(Il Faro online)