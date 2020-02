Fiumicino, arriva il torneo di burraco all’insegna della solidarietà

Fiumicino – Si terrà domenica 23 febbraio, dalle ore 16.30, il torneo di burraco solidale organizzato dal Lions Club di Fiumicino. L’evento, che permetterà a quanti vorranno partecipare di trascorrere l’ultima domenica di Carnevale in allegria, ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per finanziare una stanza neurosensoriale per l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Palidoro, per piccoli pazienti chirurgicamente trattati per patologie cerebrali.

La premiazione delle coppie classificatesi sarà rallegrata da un apericena. Per la partecipazione al torneo, la quota è di 25,00 €. Per le adesioni contattare il numero 335 5330692, oppure,

nelle ore 8.00-9.00 e 16.00-17.00, il numero 06 5673115.

