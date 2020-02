Flacca sempre più pericolosa: il M5s di Gaeta invia un esposto ad Astral

Gaeta – La Flacca è sempre più pericolosa. È quello che gli esponenti del M5s di Gaeta hanno voluto evidenziare nell’esposto inviato ad Astral, con il preciso intento di sollecitare la manutenzione della strada, specialmente nelle zone dell’Ariana e di Sant’Agostino.

“Abbiamo riproposto un esposto già inviato a novembre del 2018, dove denunciavamo la totale assenza di manutenzione sul litorale, comprendente il tratto di strada dal porto commerciale all’incrocio di via Canzatora. Ovviamente, nonostante l’anno trascorso e gli incidenti anche gravi, silente è stata la riposta degli enti citati”.

Non solo Asstral, però. Gli esponenti pentastellati hanno fatto sapere che il medesimo esposto è stato inviato anche al Comune di Gaeta, al quale è stata contestata l’installazione di un autovelox nei pressi dell’Ariana, quando, lì vicino – precisamente, all’altezza della spiaggia di San Vito – ve ne era già uno.

“Possibile – chiedono i pentastellati – che il Comune non si è mai accorto delle condizioni in cui versa la strada? Con che coraggio eleva contravvenzioni in quel tratto disastrato? La sicurezza dei cittadini è un tema che non si può più rinviare.”

