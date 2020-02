Il Sindaco di Anzio: “La solidità di una maggioranza si palesa in Consiglio Comunale”

Anzio – “La solidità di una maggioranza si palesa in Consiglio Comunale dove, lo scorso dicembre, è stato approvato il Bilancio di previsione. In questa prima parte di Consiliatura sono stati molteplici gli obiettivi raggiungi, da questa maggioranza e da questa Amministrazione: dagli innumerevoli interventi sul territorio alla conquista della Bandiera Blu, dall’incremento dei flussi turistici agli innumerevoli eventi culturali, dalla programmazione finanziaria agli stanziamenti per il sociale…

Si tratta di una notevole mole di lavoro, sotto gli occhi di tutti, che prevede un piano di nuove opere pubbliche, con l’apertura di nuovi cantieri, anche nei prossimi giorni ed un investimento complessivo, tra giugno 2018 e dicembre 2020, pari a circa 15 milioni di euro”.

E’ la replica del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, ai Consiglieri Comunali dell’opposizione che, nel pomeriggio di ieri, avevano diffuso un comunicato riferito al chiarimento politico in atto all’intermo della maggioranza di centrodestra.