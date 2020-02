Ostia, 28 telecamere per sorvegliare spazi verdi a rischio discarica

Ostia – Occhi elettronici puntati sulle aree più a rischio discarica per intercettare gli sozzoni di calcinacci e ingombranti. Ma non subito, una parte entro un anno, il resto non si sa quando. E neanche quanto costerà.

È la promessa del Municipio X che intende reprimere molte forme di illeciti con l’ausilio di un sistema di videosorveglianza articolato in 28 telecamere.

Sì comincia dal dare la caccia a quanti usano spazi aperti (aree verdi comprese) per gettare rifiuti domestici e rifiuti ingombranti come se non esistessero alternative quali le isole ecologiche e le richieste a domicilio.

Il progetto prevede l’installazione di un totale di 28 postazioni fisse delle quali 20 operative nei prossimi mesi (12 ad Ostia Ponente e Levante che diventeranno 14, 8 a Castelporziano ai quali si aggiungeranno 6 postazioni a Capocotta).

Oltre a scovare e a denunciare i furbetti di turno naturalmente le postazioni di videosorveglianza daranno modo di garantire la sicurezza personale e faranno da deterrente per quanto riguarda atti criminosi sia in diretta che in registrata.

In proposito, è la Sala Sistema Roma della Polizia Locale di Roma Capitale a fare da centro di coordinamento degli impianti. Tutto naturalmente nel rispetto della privacy dei cittadini che saranno informati della presenza degli stessi impianti videofotografici.

Il sistema di videosorveglianza sarà caratterizzato da un impianto ad isola (stand-alone) per il quale non è necessario l’allaccio di rete e non serve l’alimentazione, tutto quindi all’insegna della Green Technology.

Il progetto è stato illustrato ieri mattina in sede di Commissione Ambiente e si affianca a quello delle “fototrappole” già operativo sul territorio del Municipio X e che si sta rivelando ottimale. Sono infatti già numerose le attività illecite individuate e sanzionale dagli uomini del Nucleo Ambiente Decoro di Roma Capitale.