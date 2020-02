Simone Barlaam a Rula Jebreal: “Sei di grande ispirazione, hai fatto capire che siamo al limite”

View this post on Instagram

Ciao Rula, ho ascoltato il tuo monologo a Sanremo e mi hai commosso. Sei una grande ispirazione per me e sono felice di averti conosciuta. Anche a New York abbiamo parlato dell'importanza di valori come l'uguaglianza e il rispetto che sono alla base di una società migliore. Ho percepito pathos, grinta un coinvolgimento emotivo molto forte. Hai fatto capire che si è arrivati al limite. Che serve far aprire gli occhi alla gente. Non si può accettare che nel 2020, in Italia, ci siano ancora 3 milioni 150mila donne che sono vittime di violenze sessuali sui posti di lavoro. Questi numeri purtroppo dipingono la realtà spietata in cui viviamo. Sono contento che tu sia riuscita ad andare al festival e a trattare questo argomento perché è giusto che il tuo messaggio circoli e che diventi virale, in primis tra gli uomini. Grazie Rula, l'Italia ha bisogno di persone come te. (specialmente adesso) @rulajebreal #StopAllaViolenzaSulleDonne #NoAllaViolenza