Vento forte, strage di alberi: solo per un caso non ci sono feriti

Ostia – Tira vento di tramontana e gli alberi tornano a cadere. E per fortuna oltre ai danni alle auto, non si registrano feriti.

Nonostante il vento non abbia raggiunto velocità ragguardevoli – gli anemometri della Lega Navale hanno registrato una punta di 26 nodi pari a poco più di 48 km/h – non è mancata la prevedibile strage di alberi e di rami pericolanti.

L’episodio più grave si è registrato ieri sera, martedì 4 febbraio, intorno alle 23,00 sulla via del Mare. Un grosso ramo di platano si è staccato dall’albero ed è precipitato su un’auto in transito. “Ha frantumato il parabrezza e mi sono molto spaventata: per fortuna non sono ferita” ha raccontato la malcapitata automobilista. Pochi minuti prima un intero albero era crollato occupando l’intera corsia in direzione di Ostia circa 800 metri dopo la biforcazione da viale Marconi.

Un altro crollo è avvenuto stamattina in via del Mar Arabico. Una grossa quercia piantata nello square spartitraffico si è abbattuta su una Volkswagen T-Rock in sosta, fortunatamente senza persone a bordo. Ingenti i danni riportati dall’auto, appena ritirata dall’autosalone.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via dei Pescatori per rimuovere dalla carreggiata grossi rami precipitati al suolo.