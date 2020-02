Borgo di Pratica di Mare, il Tar rigetta il ricorso contro l’ordinanza di sospensione dei lavori del Comune

Pomezia – “Il Tar del Lazio non ha ritenuto sussistente il danno paventato dalla società Nova Lavinium, rigettandone il ricorso. Nel provvedimento si legge, infatti, che si tratta unicamente di sospensione di opere di realizzazione della nuova pavimentazione delle vie delle aree cortilizie del Borgo, mediante il ripristino del selciato in cubetti di basalto tipo sanpietrino romano”, dichiara il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà.

“Ciò significa che – precisa il Sindaco – l’ordinanza del Comune emanata lo scorso novembre, rimane in piedi così come tutte le altre iniziative messe in campo per chiarire definitivamente la titolarità nonché l’effettiva destinazione sia delle aree interne al Borgo di Pratica di Mare nonché dell’area cimiteriale attigua. Come si legge chiaramente nell’ordinanza del Tar, la questione dovrà essere approfondita in opportuna sede di merito. Rimaniamo quindi a completa disposizione degli Enti coinvolti – conclude -, e continuiamo a lavorare per dare finalmente risposte chiare e definitive alla cittadinanza”.

(Il Faro online)