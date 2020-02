Cerveteri, albero cade su un’auto in transito sull’Aurelia: ferite due ragazze

Cerveteri – Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco nell’hinterland della Capitale. Intorno all’una circa, i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti in via Aurelia al km 32, altezza S. Nicola, per un albero caduto su un’auto in transito.

Due giovani ragazze di nazionalità italiana all’interno dell’autoveicolo, apparentemente non in gravi condizioni, sono state trasportate presso l’Aurelia Hospital. Sul posto anche i Carabinieri e personale sanitario 118.

(Il Faro online)