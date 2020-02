Coronavirus, un caso sospetto fra gli italiani rientrati da Wuhan

Roma – Fra gli italiani rientrati da Wuhan (leggi qui) c’è un caso sospetto di coronavirus. A darne notizia è il Ministero della Salute, che spiega: “Nell’ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati dalla zona epicentro dell’epidemia in Cina, ed attualmente in isolamento nella ‘città militare’ della Cecchignola a Roma, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato questa mattina un sospetto di coronavirus 2019-nCoV. Per questo – continuano -sono stati decisi ulteriori accertamenti, che verranno eseguiti sul soggetto, che è stato trasferito presso l’Istituto Spallanzani di Roma“.

“L’Ares 118 ha portato a termine il trasporto in biocontenimento con la Centrale operativa di Roma”, ha reso noto l’assessore alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “All’esito delle valutazioni cliniche sul connazionale giunto nel primo pomeriggio dalla Cecchignola seguirà nelle prossime ore un aggiornamento del bollettino medico“, comunica la direzione sanitaria dell’Istituto Spallanzani.

“Non sono preoccupato e non lo è nemmeno mia moglie. E abbiamo anche un bambino di 6 mesi. E’ stato fatto tutto con la massima capacità dal nostro Paese. Il volo è stato impeccabile”, ha dichiarato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che ha viaggiato in aereo con gli italiani in rientro dalla Cina.

