Europei Giovanili, l’Italkarate a Budapest per il podio

Budapest – I Campionati Europei giovanili di karate, Under 21, Juniores e Cadetti, si svolgeranno a Budapest da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2020.

È tutto pronto e 39 giovani karateka azzurri si presenteranno sui tatami per cercare di mantenere lo standard degli anni passati. Con le quattordici medaglie del 2018 e le undici del 2019, gli azzurrini si sono dimostrati tra i più forti d’Europa e la speranza è che si possano consolidare ancor di più. La delegazione italiana partirà per il Budapest Olimpic Centre Arena fra il 5 e il 7 febbraio.

Nella giornata di venerdì ci saranno le eliminatorie e le finali di kata individuale di tutte e tre le classi e i pesi di kumite della classe cadetti. Sabato è il turno degli juniores con le squadre di kata e con i pesi di kumite. Infine domenica, chiudono l’Europeo i pesi di kumite under 21.

Per gli Under 21 ci saranno, fra gli altri, Nicole Murabito e Veronica Brunori a difendere l’oro conquistato in Danimarca un anno fa. Ma anche Alessandra Mangiacapra che dovrà difendere il suo argento, o provare a guadagnare il gradino più alto del podio.

Potrete visualizzare tutti i risultati in diretta sulla piattaforma di SportData (http://www.sportdata.org).

Ecco la lista di tutti i convocati

Under 21: Carolina Amato (Kata), Mirko Barreca (Kata), Camilla Petruzzi (+68), Alessandro Forino (+84), Nicole Murabito (-50), Veronica Brunori (-55), Danilo Greco (-60), Alessandra Mangiacapra (-61), Sofia Rampazzo (-68), Gennaro Vitulano (-75), Fabio Mazzoleni (-84) e Alessandro Forino (+84).

Juniores: Matilde Galasso (Kata), Alessio Ghinami (Kata), Aurora Zinovia Crivelli (+59), Rosario Zeppa (+76), Martina Mastroianni (-48), Giulia Ghilardotti (-53), Alez Ezzembergher (-55), Sofia Ferrarini (-59), Rocco Enrico Bruno (-61), Daniele De Vivo (-68), Matteo Fiore (-76). D’onofrio, Rizzo e Roversi (squadra femminile Kata), Arnone, Bilotto, Villano (squadra maschile Kata).

Cadetti: Sonia Inzoli (Kata), Thomas Galeotti (Kata), Sabrina Lourdes Salimeno (+54), Nicolò Gaggio (+70), Giorgia Fabbri (-47), Tommaso Lorenzetti (-52), Irene Marturano (-54), Christian Sabatino (-57), Alessandro Di Marco (-63), Daniele Mastroianni (-70).

Tecnici: Francesco Baldassarre, Antonio Califano, Tiziana Costa, Giorgio Rainoldi, Gennaro Talarico, Andrea Torre, Nello Maestri e Cristian Bruno Verrecchia.

I delegati federali che accompagneranno la Nazionale giovanile sono Davide Benetello, Sergio Donati, Salvatore Nastro e Luca Valdesi.

Completano la squadra azzurra gli arbitri: Umberto Bedendo, Michele Di Domenico, Fabio Di Salvo, Davide Lallo, Giuseppe Quartana, Gaia Taccola, Antonino Tropea e Giuseppe Zaccaro.

(Il Faro on line)