Fiamme sulle dune di Sabaudia: a bruciare è un chiosco sul lungomare

Sabaudia – Ieri pomeriggio un chiosco sito sul lungomare di Sabaudia è stato completamente raso al suolo dalle fiamme. Nonostante l’immediato intervento sul posto dei Vigili del Fuoco, le operazioni di spegnimento comunque non sono bastate per salvare la struttura.

Ancora in fase di accertamento le cause che hanno scatenato le fiamme sulle dune. Per ricostruire l’accaduto, stamattina, il comando provinciale, in collaborazione con i carabinieri forestali, ha effettuato un sopralluogo. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte.

(Il Faro on line)