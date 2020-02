Fiumicino, FdI: “Sgomberato l’accampamento abusivo a Via delle Ombrine”

Fiumicino – “C’è voluta l’ennesima azione del Circolo di Fratelli d’Italia ‘4 Aprile 1992’, del Capogruppo Stefano Costa e delle telecamere del programma televisivo ‘Chi l’ha Visto’ per far aprire gli occhi all’Amministrazione Comunale sull’indecente e maleodorante spettacolo che si perpetrava da mesi in Via delle Ombrine, in pieno centro storico a Fiumicino”.

E’ quanto si legge in un comunicato del Circolo Fratelli d’Italia di Fiumicino, che prosegue: “Da questa estate infatti una persona senza fissa dimora aveva realizzato un vero e proprio accampamento abusivo e viveva fra rifiuti ed escrementi a cielo aperto nella più totale indifferenza dell’amministrazione comunale a testimonianza di come i concetti di lotta al degrado e di solidarietà verso i più bisognosi, per la sinistra che governa il nostro comune, siano solo degli slogan da propaganda elettorale”.

“Finalmente, stamattina, dopo la Mozione presentata da Costa, la denuncia pubblica fatta dal Circolo di FdI e le telecamere di ‘Chi l’ha Visto’, l’accampamento è stato rimosso. Continueremo con le nostre azioni di denuncia a fare da supplenti di una amministrazione assente e politicamente incapace di occuparsi del decoro della nostra città”.

(Il Faro online)