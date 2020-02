Ice Park, festa sui pattini per S.Valentino e Carnevale

Latina – L’Inverno nell’Ice Park di Latina prosegue a ritmo frenetico e scoppiettante.

La pista di ghiaccio, posta nella centralissima Piazza del Popolo, che resterà aperta fino al prossimo 16 febbraio, sta preparando grandissime sorprese per tutti gli amanti del pattinaggio, per le coppie, per i bambini e per coloro che amano trascorrere sportivamente le loro giornate.

San Valentino

Una giornata davvero speciale sarà quella del giorno di S.Valentino. Venerdì 14 febbraio, in occasione del giorno degli innamorati l’Ice Park regalerà momenti di divertimento alle coppie che insieme vorranno trascorrere insieme la serata con i pattini ai piedi. Musica dal vivo fino alla mezzanotte spettacolo danzante sul ghiaccio e momenti di intrattenimento per rendere la ricorrenza indimenticabile. Sconti speciali per le coppie che vorranno pattinare insieme.

Carnevale

Domenica 16 febbraio, ultimo giorno di apertura della pista sarà l’occasione per festeggiare tutti insieme il Carnevale. Per la gioia dei bambini sulla pista scivoleranno le maschere ed i personaggi della Disney e sarà possibile, per tutti, pattinare con il proprio costume. Nell’occasione previsto un coinvolgente show di pattinatori professionisti e musica dal vivo per scatenarsi e ballare con e senza i pattini ai piedi.

(Il Faro on line)