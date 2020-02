Ostia, Matteo Salvini: “Situazione scandalosa alle case popolari”

Ostia – “Pagare un servizio che non viene garantito dal Comune è inaccettabile”. Matteo Salvini, segretario federale della Lega è perplesso e indignato dopo aver visitato le case comunali di via Vasco de Gama prive di riscaldamento da novembre scorso.

Bagno di folla per Salvini in visita alle case popolari di via Vasco de Gama 142 e, subito dopo, ai cantieri mai aperti sulle voragini di via Zotti. Il segretario della Lega, accompagnato dalla capogruppo del X Municipio Monica Picca e dal consigliere comunale Davide Bordoni, è entrato in alcuni appartamenti per toccare con mano quella che ha definito una “situazione scandalosa”.

Salvini non si è risparmiato neanche il sopralluogo nei garage delle case popolari dove ristagnano i liquami delle perdite fognarie.

Sorpresa e perplessità nel prendere conoscenza della vergognosa persistenza della voragini in via Zotti, via Zambrini e via Casana.

Inevitabile il commento vsulle prossime elezioni comunali. “Lo stadio Flaminio, Corviale, le discariche, Tor Bella Monaca, Torpignattara, la metro Barberini…l’idea di come migliorare Roma mi è ben chiara, la gente ha fretta e voglia di votare. Non mi chiedete chi è il candidato, stiamo lavorando di squadra, serve una persona in gamba, libera dai ricatti” ha risposto Salvini.

A proposito della battaglia autonomista Salvini ha concordato sulla necessità che Ostia si separi amministrativamente dal Campidoglio. “Ostia ha dignità per essere comune, per essere autogestito e migliorato. È troppo lontano dalla sensibilità del Campidoglio”.